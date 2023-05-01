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В Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтью, произошел пожар, - СМИ

Фото: в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтью (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Брянской области сегодня сошел с рельсов поезд, загруженный нефтепродуктами. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Обновлено 12:02. В сети появились кадры горящего поезда в Брянской области

Местные власти уже подтвердили, что инцидент произошел в результате подрыва рельсов.

Также известно, что первым сошел с дорог локомотив, за ним еще семь вагонов.

В настоящее время движение поездов на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Поэтому россиян предупреждают о задержке некоторых пассажирских поездов на Москву.

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"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в настоящее время 7-8 вагонов лежат на боку. Там произошел пожар. На месте находятся экстренные службы.

Фото: в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтью (t.me/bazabazon)

Напомним, что сегодня в Ленинградской области РФ неизвестные подорвали опору линии электропередач (ЛЭП). Была угроза уничтожения второй, но ее якобы вовремя разминировали.

Напомним, что 29 апреля оккупантов посетила "бавовна" в Севастополе, где вспыхнула нефтебаза, которая обеспечивала нужды Черноморского флота РФ.

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