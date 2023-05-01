У російській Ленінградській області підірвали опору ЛЕП (фото)

У Ленінградській області РФ сьогодні невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

"1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другий - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Фото: в російській Ленінградській області підірвали опору ЛЕП (t.me/bazabazon/17287)

Як стало відомо згодом, вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.

Наразі проводиться обстеження інших опор пошкодженої лінії.

Нагадаємо, раніше ми писали про пошкодження ЛЕП у Бєлгородській області РФ.

Також повідомлялося, що в Брянській області підірвали лінії електропередач.

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