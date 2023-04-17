У Брянській області РФ заявили про нібито спробу перетнути кордон з боку України

Влада російської Брянської області заявила, що сьогодні, 17 квітня, хтось нібито перетнув кордон з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза в Telegram .

"Порушник підірвався на замінованій захисній лінії, яка створена військовослужбовцями ЗС РФ для запобігання проникненню на територію Росії та забезпечення безпеки мешканців прикордонних населених пунктів", - написав чиновник країни-агресора.

За його словами, "спробу незаконного перетину кордону" було здійснено в районі села Запісоччя.

Нагадаємо, 2 березня бійці "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України, провели спецоперацію у Брянській області.

Подібну вилазку вони також здійснили 6 квітня. Тоді російська влада заявляла, що нібито успішно відбила спробу атаки, але їх слова виявилися брехнею.

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