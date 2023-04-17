В Брянской области РФ заявили о якобы попытке пересечь границу со стороны Украины

Власти российской Брянской области заявили, что сегодня, 17 апреля, кто-то якобы пересек границу со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram .

"Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", - написал чиновник страны-агрессора.

По его словам, "попытка незаконного пересечения границы" была совершена в районе села Запесочье.

Напомним, 2 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины, провели спецоперацию в Брянской области.

Подобную вылазку они также совершили 6 апреля. Тогда российские власти заявляли, что якобы успешно отбили попытку атаки, но их слова оказались ложью.

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