У російському Бєлгороді заявляють про чергову "атаку дронів" на газопровід

У російському місті Бєлгород заявили про "атаку дронів". Безпілотник нібито атакував газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

РосЗМІ стверджують, що подія сталася увечері 27 березня, а дрон запустили з Вовчанська Харківської області, який знаходиться за 7 кілометрів від кордону з Росією.

За словами росіян, дрон був споряджений саморобним вибуховим пристроєм. Безпілотник нібито атакував газонасосну станцію "Газэнергосети" у Бєлгороді.

"Уламками вибухового пристрою було пошкоджено порожній газовий резервуар місткістю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих немає", - заявляють росіяни.

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила про "атаку дронів" на нафтопровід "Дружба" в Брянській області.

Також росіяни стверджували, що знайшли вибухівку біля нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.

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