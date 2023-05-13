В Брянській області РФ, ймовірно, впав ще один військовий літак

"Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у Стародубському районі Брянської області", - йшлося в повідомленні.

За даними росіян, мова йде про ще один Су-34.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок.

Пізніше окупанти заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Водночас російські ЗМІ заявили, що у Брянській області впав вертоліт та літак Су-34. У Клинцях нібито оголосили план "Перехват". Росіяни шукають диверсантів, які "можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34".

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