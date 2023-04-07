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У Брянській області РФ двоє військових підірвались на міні

Фото:у Брянській області РФ підірвались на міні двоє військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Двоє російських військових підірвались на міні в Брянській області РФ. Один із них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Baza

"Військовослужбовці відпрацьовували ділянку поряд із селищем Запєсочьє, яке знаходиться біля російсько-українського кордону. Автомобіль із військовими наїхав на міну - один чоловік загинув, ще один отримав легке поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни заявили про так звану групу "українських диверсантів", яка намагалася проникнути до району, де стався інцидент із підривом військових РФ, але її нібито "витіснили".

Раніше ми писали про те, що росіяни виводять свою військову техніку з півночі Криму.

Також нагадаємо, що Росія планує переправити частину своїх військових з Білорусі на схід України

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