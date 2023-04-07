У Брянській області РФ двоє військових підірвались на міні

Двоє російських військових підірвались на міні в Брянській області РФ. Один із них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Baza

Крім того, росіяни заявили про так звану групу "українських диверсантів", яка намагалася проникнути до району, де стався інцидент із підривом військових РФ, але її нібито "витіснили".

"Військовослужбовці відпрацьовували ділянку поряд із селищем Запєсочьє, яке знаходиться біля російсько-українського кордону. Автомобіль із військовими наїхав на міну - один чоловік загинув, ще один отримав легке поранення", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що росіяни виводять свою військову техніку з півночі Криму.

Також нагадаємо, що Росія планує переправити частину своїх військових з Білорусі на схід України

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.