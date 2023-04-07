В Брянской области РФ двое военных подорвались на мине

Двое российских военных подорвались на мине в Брянской области РФ. Один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Baza

Кроме того, россияне заявили о так называемой группе "украинских диверсантов", которая пыталась проникнуть в район, где произошел инцидент с подрывом военных РФ, но ее якобы "вытеснили".

"Военнослужащие отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье, который находится возле российско-украинской границы. Автомобиль с военными наехал на мину - один человек погиб, еще один получил легкое ранение", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что россияне выводят свою военную технику с севера Крыма.

Также напомним, что Россия планирует переправить часть своих военных из Беларуси на восток Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.