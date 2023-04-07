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В Брянской области РФ двое военных подорвались на мине

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Брянская область, Пятница 07 апреля 2023 11:30
В Брянской области РФ двое военных подорвались на мине Фото: в Брянской области РФ подорвались на мине двое военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Двое российских военных подорвались на мине в Брянской области РФ. Один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Baza

"Военнослужащие отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье, который находится возле российско-украинской границы. Автомобиль с военными наехал на мину - один человек погиб, еще один получил легкое ранение", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне заявили о так называемой группе "украинских диверсантов", которая пыталась проникнуть в район, где произошел инцидент с подрывом военных РФ, но ее якобы "вытеснили".

Ранее мы писали о том, что россияне выводят свою военную технику с севера Крыма.

Также напомним, что Россия планирует переправить часть своих военных из Беларуси на восток Украины.

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