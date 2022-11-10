У Брянській області РФ підірвали ЛЕП: цілий район залишився без світла

У четвер, 11 листопада, у Брянській області підірвали лінії електропередач, через що в одному з районів відключили електропостачання.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белорусский Гаюн ", про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.
"У Климівському районі внаслідок підриву опори ЛЕП 110 кВ немає електропостачання. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.
Вже через 20 хвилин Богомаз розповів, що подачу електропостачання було відновлено.
Як зазначає "Беларускі Гаюн", Брянська область межує з Чернігівською областю України та Гомельською областю Білорусі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Псковській області Росії на території військового аеродрому в результаті вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.