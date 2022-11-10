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У Брянській області РФ підірвали ЛЕП: цілий район залишився без світла

Ілюстративне фото: у Брянській області РФ підірвали ЛЕП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 11 листопада, у Брянській області підірвали лінії електропередач, через що в одному з районів відключили електропостачання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белорусский Гаюн ", про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

"У Климівському районі внаслідок підриву опори ЛЕП 110 кВ немає електропостачання. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.

Вже через 20 хвилин Богомаз розповів, що подачу електропостачання було відновлено.

Фото: підрив ЛЕП у Брянській області (t.me/Hajun_BY)

Як зазначає "Беларускі Гаюн", Брянська область межує з Чернігівською областю України та Гомельською областю Білорусі.

Фото: Брянська область на мапі (скриншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Псковській області Росії на території військового аеродрому в результаті вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.

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