RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без света

Иллюстративное фото: в Брянской области РФ подорвали ЛЭП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 11 ноября, в Брянской области подорвали линии электропередач, из-за чего в одном из районов отключили электроснабжение.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн", об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВ отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

Уже спустя 20 минут Богомаз рассказал, что подача электроснабжения была возобновлена.

Фото: подрыв ЛЭП в Брянской области (t.me/Hajun_BY)

Как отмечает "Беларускі Гаюн", Брянская область граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Беларуси.

Фото: Брянская область на карте (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что в Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛиния электропередачБрянская область