У Брянській області РФ підірвали ЛЕП: цілий район залишився без світла

У четвер, 11 листопада, у Брянській області підірвали лінії електропередач, через що в одному з районів відключили електропостачання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белорусский Гаюн ", про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Як зазначає "Беларускі Гаюн", Брянська область межує з Чернігівською областю України та Гомельською областю Білорусі.

Вже через 20 хвилин Богомаз розповів, що подачу електропостачання було відновлено.

"У Климівському районі внаслідок підриву опори ЛЕП 110 кВ немає електропостачання. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Псковській області Росії на території військового аеродрому в результаті вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.

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