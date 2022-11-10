В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без света

В четверг, 11 ноября, в Брянской области подорвали линии электропередач, из-за чего в одном из районов отключили электроснабжение.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн", об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.