В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без света
В четверг, 11 ноября, в Брянской области подорвали линии электропередач, из-за чего в одном из районов отключили электроснабжение.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн", об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВ отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
Уже спустя 20 минут Богомаз рассказал, что подача электроснабжения была возобновлена.
Фото: подрыв ЛЭП в Брянской области (t.me/Hajun_BY)
Как отмечает "Беларускі Гаюн", Брянская область граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Беларуси.
Фото: Брянская область на карте (скриншот)
Напомним, ранее стало известно, что в Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.
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