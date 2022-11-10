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В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без света

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Четверг 10 ноября 2022 18:20
В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без света Иллюстративное фото: в Брянской области РФ подорвали ЛЭП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 11 ноября, в Брянской области подорвали линии электропередач, из-за чего в одном из районов отключили электроснабжение.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн", об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВ отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

Уже спустя 20 минут Богомаз рассказал, что подача электроснабжения была возобновлена.

В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без светаФото: подрыв ЛЭП в Брянской области (t.me/Hajun_BY)

Как отмечает "Беларускі Гаюн", Брянская область граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Беларуси.

В Брянской области РФ подорвали ЛЭП: целый район остался без светаФото: Брянская область на карте (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что в Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.

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Российская Федерация Линия электропередач Брянская область
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