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У Брянській області пролунали вибухи через "масовану атаку" дронів

Ілюстративне фото: у Брянській області прогриміли вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Брянській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи, працюють сили та засоби протиповітряної оборони через удар із застосуванням безпілотників. Було влучання біля одного з об'єктів "Роснефть" у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, в області працює ППО і триває "відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БПЛА" по території регіону.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ ведеться робота з виявлення та знищення повітряних цілей", - написав місцевий губернатор у своєму Telegram.

Зазначимо, перед цим ввечері у понеділок він заявив, що була "припинена спроба" атаки дронів по території Брянської області, і начебто були знищені три безпілотники літакового типу.

"Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - писав він о 22.39 напередодні ввечері.

Але після опівночі брянські пабліки знову стали повідомляти про нову повітряну атаку. Крім того, в мережі були оприлюднені кадри із вибухами через дроновий удар. Також повідомляється про вибух одного БПЛА біля заправки "Роснефть", проте точна локація не вказується.

Додамо, як стверджує брянський губернатор у своєму пості від 01.18, упродовж години ППО начебто знищила 21 безпілотник, і що "постраждалих та руйнувань немає".

Атаки безпілотників у Брянській області

Нагадаємо, як і в інших регіонах країни-агресора РФ, розташованих біля кордону з Україною, у Брянській області регулярно розповідають про повітряні атаки та роботу ППО. Внаслідок цього часто відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах.

Так, наприклад, раніше повідомлялося про вибухи у Брянській області у деяких районах у ніч проти 21 серпня через удар із застосуванням безпілотників.

Також нагадаємо, у квітні у Брянській області заявляли про пожежу на електропідстанції у Вигоницькому районі через удар БПЛА.

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Брянська областьВибухиАтака дронів