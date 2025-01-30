У Брянській області могла бути атакована станція нафтопроводу "Дружба"

Атаки на НПЗ в Росії

Українські захисники за час повномасштабної війни здійснили вже десятки операцій, атакуючи НПЗ, нафтобази, склади з боєприпасами, заводи та інші важливі об'єкти окупаційної армії.

Так, в ніч на 29 січня українські воїни атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки там виникла серйозна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.