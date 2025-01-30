В Брянской области могла быть атакована станция нефтепровода "Дружба"

Атаки на НПЗ в России

Украинские защитники за время полномасштабной войны осуществили уже десятки операций, атакуя НПЗ, нефтебазы, склады с боеприпасами, заводы и другие важные объекты оккупационной армии.

Так, в ночь на 29 января украинские воины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области России. В результате атаки там возник серьезный пожар.

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