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В Брянской области могла быть атакована станция нефтепровода "Дружба"

Фото: в Брянской области под удар попала станция нефтепровода "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Брянской области России ночью 30 января была атакована распределительная станция нефтепровода "Дружба". Там возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и Mash.

Ночью в Брянской области РФ объявляли ракетную опасность. Российские паблики писали о якобы ракетной атаке.

Жители городов Климово и Новозыбков Брянской области в соцсетях сообщали о взрывах. Astra указывает, что дроны пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" трубопровода "Дружба".


В сети публикуют кадры пожара в Новозыбкове. Спутники также зафиксировали пожар в районе станции нефтепровода "Дружба".

Атаки на НПЗ в России

Украинские защитники за время полномасштабной войны осуществили уже десятки операций, атакуя НПЗ, нефтебазы, склады с боеприпасами, заводы и другие важные объекты оккупационной армии.

Так, в ночь на 29 января украинские воины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области России. В результате атаки там возник серьезный пожар.

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