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В Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ, - СМИ

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Вторник 28 февраля 2023 10:42
В Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ, - СМИ Фото: в Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Брянской области РФ утром 27 февраля три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

"Три беспилотника атаковали утром 27 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона. Вышка была введена из строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти региона об этом инциденте не сообщали. Но сообщили о другом, который произошел сегодня.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом 28 февраля был сбит дрон. Пострадавших и разрушений якобы нет.

Напомним, ранее мы писали, что в России заявили о падении "неизвестного летательного аппарата". Инцидент произошел в Республике Адыгея.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за якобы неизвестного объекта в воздухе.

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Российская Федерация дрони Брянская область
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