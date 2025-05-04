У Брянській області атаковано завод "Стріла", пов'язаний із ВПК Росії (відео)

Атака на завод "Стріла" в Брянській області

Пізно ввечері в суботу, 3 травня, місцеві пабліки повідомили про наліт безпілотників на Брянську область.

За даними Telegram-каналів, атака була спрямована на завод "Стріла" в селищі Суземка Брянської області.

Нагадаємо, атаки на Брянську область відбуваються не вперше. У квітні в Брянську дрони атакували завод "Кремній ЕЛ". Це вже не перша атака на це підприємство.

А в березні ЗСУ завдали авіаудару по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області. Звідти окупанти запускали свої дрони-камікадзе.

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