В Брянской области атакован завод "Стрела", связанный с ВПК России (видео)

По его данным, якобы завод "Стрела", расположенный в в Суземском районе Брянской области, был обстрелян из РСЗО "Град".

"Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - говорится в сообщении.

По данным Mash, пострадали два охранника - они обратились к медикам с лёгкими травмами.

По другим данным, завод якобы атковали дроны.

Что известно о заводе "Стрела"

Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.