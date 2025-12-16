Бруксизм став масовим явищем в Україні: що відбувається із зубами через стрес

Під час війни бруксизм із поодинокої проблеми перетворився на масове явище серед українців. Хронічний стрес і порушення сну призводять до стирання зубів та болю у суглобах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог стоматологині Анастасії Опанасюк на Liga.net.

Бруксизм - мимовільне стискання або скрегіт зубами вдень чи під час сну. Цей симптом все частіше діагностують українські стоматологи.

За словами лікарки-стоматологині та ортодонтки Анастасії Опанасюк, у мирний час бруксизм траплявся значно рідше.

"У періоди підвищеного психоемоційного навантаження частота бруксизму зростає. Війна, тривожність, постійне напруження та порушення сну напряму впливають на активність жувальних м'язів", - пояснює вона.

Іншими словами: чим вищий рівень стресу, тим більша ймовірність, що людина мимоволі стискає зуби - вдень або вночі.

За науковими даними, бруксизмом страждають 10-20% дорослого населення, однак у стресових умовах цей показник суттєво збільшується. Найчастіше пацієнти навіть не підозрюють про проблему.

"Бруксизм майже завжди починається непомітно. Люди скаржаться на ранкову втому щелеп, головний біль, підвищену чутливість зубів або сколи пломб, але не пов’язують це зі стисканням зубів", - каже Анастасія Опанасюк.

Лікарка наголошує, що бруксизм - це не косметичний дефект, а стан, який може призвести до серйозних ускладнень.

"Він поступово руйнує емаль, перевантажує суглоби, провокує біль у шиї та обличчі, а також пошкоджує пломби й коронки", - зазначає стоматологиня.

Якщо такі сигнали повторюються - це майже завжди привід підозрювати бруксизм або оклюзійні перевантаження

Для діагностики бруксизму використовують клінічний огляд, оцінку стану суглобів, опитування щодо стресу та сну, а також спеціальні бруксчекери - одноразові капи, які показують зони надмірного тиску під час ночі.

"Бруксизм не лікується однією таблеткою, але ним можна ефективно керувати. Індивідуальні нічні капи, корекція прикусу, робота зі стресом і регулярний контроль дозволяють зберегти зуби та уникнути складного лікування", - зазначає Анастасія Опанасюк.

Бруксизм - це складний стан, у якому є й емоційна, і стоматологічна, і м’язово-суглобова складові. В умовах війни та високого стресу він став для українців масовою проблемою, акцентує фахівчиня.

"Але є добра новина: при ранній діагностиці і правильному підході - бруксизм можна контролювати, зберегти зуби, зменшити біль і уникнути складного лікування в майбутньому", - підсумовує Анастасія Опанасюк.