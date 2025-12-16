Бруксизм стал массовым явлением в Украине: что происходит с зубами из-за стресса

Во время войны бруксизм из редкой проблемы превратился в массовое явление среди украинцев. Хронический стресс и нарушение сна приводят к истиранию зубов и боли в суставах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог стоматолога Анастасии Опанасюк на Liga.net.

Бруксизм - самопроизвольное сжатие или скрежет зубами днем ​​или во время сна. Этот симптом все чаще диагностируют украинские стоматологи.

По словам врача-стоматолога и ортодонта Анастасии Опанасюк, в мирное время бруксизм встречался значительно реже.

"В периоды повышенной психоэмоциональной нагрузки частота бруксизма растет. Война, тревожность, постоянное напряжение и нарушение сна напрямую влияют на активность жевательных мышц", - объясняет она.

Иными словами: чем выше уровень стресса, тем больше вероятность, что человек невольно сжимает зубы - днем ​​или ночью.

По научным данным, бруксизмом страдают 10-20% взрослого населения, однако в стрессовых условиях этот показатель существенно увеличивается. Чаще пациенты даже не подозревают о проблеме.

"Бруксизм почти всегда начинается незаметно. Люди жалуются на утреннюю усталость челюстей, головные боли, повышенную чувствительность зубов или сколы пломб, но не связывают это со сжатием зубов", - говорит Анастасия Опанасюк.

Врач отмечает, что бруксизм - это не косметический дефект, а состояние, которое может привести к серьезным осложнениям.

"Он постепенно разрушает эмаль, перегружает суставы, провоцирует боли в шее и лице, а также повреждает пломбы и коронки", - подчеркивает стоматолог.

Если такие сигналы повторяются - это почти всегда повод подозревать бруксизм или окклюзионные перегрузки

Для диагностики бруксизма используют клинический осмотр, оценку состояния суставов, опрос по стрессу и сну, а также специальные бруксчекеры - одноразовые капы, которые показывают зоны чрезмерного давления во время ночи.

"Бруксизм не лечится одной таблеткой, но им можно эффективно управлять. Индивидуальные ночные капы, коррекция прикуса, работа со стрессом и регулярный контроль позволяют сохранить зубы и избежать сложного лечения", - отмечает Анастасия Опанасюк.

Бруксизм - это сложное состояние, в котором есть и эмоциональная, и стоматологическая, и мышечно-суставная составляющие. В условиях войны и высокого стресса он стал для украинцев массовой проблемой, акцентирует специалист.

"Но есть хорошая новость: при ранней диагностике и правильном подходе - бруксизм можно контролировать, сохранить зубы, уменьшить боль и избежать сложного лечения в будущем", - подытоживает Анастасия Опанасюк.