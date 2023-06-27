Брудна пропозиція: Данілов про ідеї на Заході щодо переговорів України з РФ

Публікація у виданні "Foreign Affairs"

Данілов згадав публікацію "Заходу потрібна нова стратегія в Україні" у впливовому виданні "Foreign Affairs", в якій авторитетні американські експерти Річард Хаас та Чарльз Купчан виклали своє бачення завершення війни, яку розпочала Росія.

За його словами, стаття викликала велике розчарування своїми банальними і прогнозовано стандартними підходами.

"Таке враження, що для них світ з моменту "холодної війни" замерз у своїй незворушності. Подібні пропозиції з так званого мирного врегулювання міг запросто написати Громико спільно з Кіссінджером років 50 тому, і вони нічим не відрізнялись би від пропозицій "Foreign Affairs" 2023 року", - пише Данілов.

Які думки просувають у публікації

Експерти "Foreign Affairs" наполегливо просувають думку про те, що "війна рухається до безвиході", "Україна все одно не зможе перемогти російські сили", "Україні було б нерозумно наполегливо добиватися повної військової перемоги, яка може виявитися пірровою".

Данілов розповів про план Хаас-Купчана, до якого можуть прислухатися певні політичні сили, які скучили за нормальними високомаржинальними відносинами з Росією:

Зміцнити військовий потенціал України та після закінчення сезону бойових дій наприкінці 2023 року вивести Москву і Київ з поля бою та посадити за стіл переговорів;

Перемир'я має бути міцним, таким, яке могло б запобігти поновленню війни і підготувати підґрунтя для міцного миру;

Захід повинен звернутися до інших впливових країн, включаючи Китай та Індію, з проханням підтримати пропозицію щодо припинення вогню;

До того часу Захід має подати план щодо посередництва у припиненні вогню та подальшому мирному процесі, спрямованому на остаточне припинення війни;

Для заохочення Росії буде запропоновано послаблення санкцій.

Що про це думає Данілов

"Підсолоджуючи гірку пігулку, "Foreign Affairs" робить спробу видати бажане за дійсне, фактично закликаючи Захід трохи прикрити очі, не помічаючи легкої облуди. Мовляв, не потрібно переживати, якщо Україна втратить території, це у жодному разі не заохотить інші диктатури до подібних агресій", - пише секретар РНБО.

На думку авторів публікації, Україна "продемонструвала іншим потенційним ревізіоністам, що прагнення територіального завоювання може бути дорогим і прикрим підприємством".

Секретар РНБО наголошує, що Росія (у випадку припинення бойових дій) переписала кордони, а це фактично вирок Європі, закладення вибухівки під світоустрій. Також при всьому при всьому "прагматизмі" нікуди не зникає купа незручних фактів, щодо невідворотності покарання за вчинені злочини, тисячі вбитих українських військових і мирних жителів, смертей дітей та зруйнованої країни.

"Просто сісти і домовитись, потиснувши руку російським перемовникам? З усіх сторін це виглядає брудною пропозицією із цинічного світу business as usual (просто бізнес - ред.)", - пише Данілов.

Як Захід може втратити себе

Данілов пише, що точно так само це експертне середовище постфактум, не приховуючи розгубленості, коментує навздогін подіям "бунт Пригожина", хоча до цього було переконане у стійкості режиму російського диктатора Володимира Путіна і жорсткій контрольованості державної системи РФ. Він каже, що зі сторони України лунали неодноразові попередження про неминучість громадянського протистояння в РФ і громадянського конфлікту.

"Всі події україно-російської війни ламають усталені погляди і руйнують авторитетні прогнози, настав час нових рішень і нових підходів. Наша місія, якщо хочете, полягає в тому, щоб повернути пріоритет забутих цінностей у сучасну історичну матрицю поведінки західного світу. В іншому разі, втративши головну зброю у протистоянні з авторитаризмом, Захід втратить себе", - завершив Данілов.

Перемовини України з РФ

Ще минулого року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені і їх ніхто не відчиняв.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.