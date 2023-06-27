Грязное предложение: Данилов об идеях на Западе относительно переговоров Украины с РФ

Публикация в издании "Foreign Affairs"

Данилов вспомнил публикацию "Западу нужна новая стратегия в Украине" во влиятельном издании "Foreign Affairs", в которой авторитетные американские эксперты Ричард Хаас и Чарльз Купчан изложили свое видение завершения войны, которую начала Россия.

По его словам, статья вызвала большое разочарование своими банальными и прогнозируемо стандартными подходами.

"Такое впечатление, что для них мир с момента "холодной войны" замерз в своей невозмутимости. Подобные предложения по так называемому мирному урегулированию мог запросто написать Громыко совместно с Киссинджером лет 50 назад, и они ничем не отличались бы от предложений "Foreign Affairs" 2023 года", - пишет Данилов.

Какие мнения продвигают в публикации

Эксперты "Foreign Affairs" настойчиво продвигают мысль о том, что "война движется к безысходности", "Украина все равно не сможет победить российские силы", "Украине было бы глупо настойчиво добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой".

Данилов рассказал о плане Хаас-Купчана, к которому могут прислушаться определенные политические силы, соскучившиеся по нормальным высокомаржинальным отношениям с Россией:

Укрепить военный потенциал Украины и после окончания сезона боевых действий в конце 2023 года вывести Москву и Киев с поля боя и посадить за стол переговоров;

Перемирие должно быть прочным, таким, которое могло бы предотвратить возобновление войны и подготовить почву для прочного мира;

Запад должен обратиться к другим влиятельным странам, включая Китай и Индию, с просьбой поддержать предложение о прекращении огня;

К тому времени Запад должен представить план по посредничеству в прекращении огня и дальнейшем мирном процессе, направленном на окончательное прекращение войны;

Для поощрения России будет предложено ослабление санкций.

Что об этом думает Данилов

"Подслащивая горькую пилюлю, "Foreign Affairs" делает попытку выдать желаемое за действительное, фактически призывая Запад немного прикрыть глаза, не замечая легкого обмана. Мол, не нужно переживать, если Украина потеряет территории, это ни в коем случае не поощрит другие диктатуры к подобным агрессиям", - пишет секретарь СНБО.

По мнению авторов публикации, Украина "продемонстрировала другим потенциальным ревизионистам, что стремление территориального завоевания может быть дорогим и досадным предприятием".

Секретарь СНБО отмечает, что Россия (в случае прекращения боевых действий) переписала границы, а это фактически приговор Европе, закладка взрывчатки под мироустройство. Также при всем при всем при всем "прагматизме" никуда не исчезает куча неудобных фактов, о неотвратимости наказания за совершенные преступления, тысячи убитых украинских военных и мирных жителей, смертей детей и разрушенной страны.

"Просто сесть и договориться, пожав руку российским переговорщикам? Со всех сторон это выглядит грязным предложением из циничного мира business as usual (просто бизнес - ред.)", - пишет Данилов.

Как Запад может потерять себя

Данилов пишет, что точно так же эта экспертная среда постфактум, не скрывая растерянности, комментирует вдогонку событиям "бунт Пригожина", хотя до этого была убеждена в устойчивости режима российского диктатора Владимира Путина и жесткой контролируемости государственной системы РФ. Он говорит, что со стороны Украины звучали неоднократные предупреждения о неизбежности гражданского противостояния в РФ и гражданского конфликта.

"Все события украино-российской войны ломают устоявшиеся взгляды и разрушают авторитетные прогнозы, пришло время новых решений и новых подходов. Наша миссия, если хотите, заключается в том, чтобы вернуть приоритет забытых ценностей в современную историческую матрицу поведения западного мира. В противном случае, потеряв главное оружие в противостоянии с авторитаризмом, Запад потеряет себя", - заключил Данилов.

Переговоры Украины с РФ

Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией закрыты и их никто не открывал.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.