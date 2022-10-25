"Брудна бомба" та оборона Херсона: аналітики ISW оцінили готовність Кремля до переговорів

Кремлівські чиновники почали виступати за переговори з Україною перед своїми західними колегами, тоді як російське військово-політичне командування готувало ракетні удари, щоб залякати українців та змусити їх розпочати переговори, зазначають аналітики.

Водночас Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху "брудної бомби". Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг в Міноборони Росії на ту саму тему.

В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під "чужим прапором" найближчим часом малоймовірною, але в причини цього разу не вдаються. Вчора як причини наводилося те, що Росія далеко не вперше кидається подібними звинуваченнями, а військові вигоди від вибуху такої бомби для Росії невеликі.

Експерти зазначають, що у понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні - ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, причому ефективність цих ударів обмежена.

Аналітики вважають, що Росія поки що не планує евакуювати війська з Херсона і готується його захищати.

Російські війська розпочали частковий відступ з північного заходу області ще під час підготовки до оборони Херсона. На момент складання цього звіту вони ще не розпочали повного виведення військ із міста чи області.

Українські війська, ймовірно, звільнять північну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Ключові висновки ISW

Кремль активізував свою інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну у підготовці фальшивої атаки з використанням "брудної бомби".

Начальник Управління військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Кирило Буданов заявив, що вплив російських терористів на критично важливі об'єкти української інфраструктури слабшає.

Анексія президентом Росії Володимиром Путіним чотирьох українських областей 30 вересня спровокувала розкол у Кремлі, який, за словами Буданова, ймовірно, посилюватиметься в міру того, як Україна звільняє нові території.

Пригожин продовжує нарощувати владу та створює паралельну Збройним силам Росії військову структуру, яка може становити загрозу для правління Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Російські сили, ймовірно, готуються до оборони міста Херсон та не повністю виводяться з північної частини Херсонської області, попри раніше підтверджені повідомлення про виведення.

Генштаб України підтвердив, що українські сили захопили Кармазинівку, М'ясожарівку та Невське на Луганщині та Новосадово на Донеччині.

Губернатор Курської області Роман Старовойт оголосив про завершення 23 жовтня будівництва двох укріплених рубежів оборони на кордоні з Україною – мабуть, це театр, розрахований на внутрішню російську аудиторію, оскільки жодної небезпеки українського механізованого вторгнення до Росії немає.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій угрупування навколо Бахмута.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ біля лінії фронту в Запорізькій області. Вони завдали удару по скупченню російських військ і техніки в районі Енергодару.

Поспішні зусилля Росії щодо мобілізації для усунення нестачі персоналу на передовій зменшили здатність Росії ефективно навчати та розгортати новий персонал.

Чиновники окупаційної адміністрації відключили системи зв'язку в Херсоні, намагаючись обмежити громадянські повідомлення про російські позиції українським силам напередодні очікуваного настання ЗСУ,

Збройні сили Росії пронизані расизмом, що може призводити до конфліктів на міжетнічному ґрунті.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати силу і будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони Росії, що може стати великою загрозою для правління президент РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.