"Брудна бомба" та оборона Херсона: аналітики ISW оцінили готовність Кремля до переговорів

Готовність Кремля розпочати серйозні переговори можуть не показувати власні погляди президента РФ Володимира Путіна. Натомість може бути частиною плану так званої "партії миру", яка хоче переконати Захід щодо України піти на поступки, сподіваючись схилити на свій бік главу Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Кремлівські чиновники почали виступати за переговори з Україною перед своїми західними колегами, тоді як російське військово-політичне командування готувало ракетні удари, щоб залякати українців та змусити їх розпочати переговори, зазначають аналітики.
Водночас Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху "брудної бомби". Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг в Міноборони Росії на ту саму тему.
В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під "чужим прапором" найближчим часом малоймовірною, але в причини цього разу не вдаються. Вчора як причини наводилося те, що Росія далеко не вперше кидається подібними звинуваченнями, а військові вигоди від вибуху такої бомби для Росії невеликі.
Експерти зазначають, що у понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні - ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, причому ефективність цих ударів обмежена.
Аналітики вважають, що Росія поки що не планує евакуювати війська з Херсона і готується його захищати.
Російські війська розпочали частковий відступ з північного заходу області ще під час підготовки до оборони Херсона. На момент складання цього звіту вони ще не розпочали повного виведення військ із міста чи області.
Українські війська, ймовірно, звільнять північну частину Херсонської області до кінця 2022 року.
Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати силу і будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони Росії, що може стати великою загрозою для правління президент РФ Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.