"Грязная бомба" и оборона Херсона: аналитики ISW оценили готовность Кремля к переговорам

Кремлевские чиновники начали выступать за переговоры с Украиной перед своими западными коллегами, в то время как российское военно-политическое командование готовило ракетные удары, чтобы запугать украинцев и заставить их начать переговоры, отмечают аналитики.

В то же время Россия интенсифицировала то, что ISW называет информационной операцией по обвинению Украины в подготовке взрыва "грязной бомбы". Так эксперты Института называют новые звонки российских генералов в западные военные ведомства и брифинг в Минобороны России на ту же тему.

В ISW по-прежнему считают российскую операцию под "ложным флагом" в ближайшее время маловероятной, но в причины в этот раз не вдаются. Вчера в качестве причин приводилось то, что Россия далеко не первый раз бросается подобными обвинениями, а военные выгоды от взрыва такой бомбы для России невелики.

Эксперты отмечают, что в понедельник российских авиа-, ракетных и дроновых ударов по украинскому тылу было намного меньше, чем в предыдущие дни - ракет было выпущено всего две. Вывод: запасы кончаются, к тому же эффективность этих ударов ограничена.

Аналитики считают, что Россия пока не планирует эвакуировать войска из Херсона и готовится его защищать.

Российские войска начали частичный отход с северо-запада области еще во время подготовки к обороне Херсона. На момент составления настоящего отчета они еще не приступили к полному выводу войск из города или области.

Украинские войска, вероятно, освободят северную часть Херсонской области к концу 2022 года.

Ключевые выводы ISW

Кремль активизировал свою информационную операцию, чтобы обвинить Украину в подготовке фальшивой атаки с использованием "грязной бомбы".

Начальник Управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что влияние российских террористов на критически важные объекты украинской инфраструктуры ослабевает.

Аннексия президентом России Владимиром Путиным четырех украинских областей 30 сентября спровоцировала раскол в Кремле, который, по словам Буданова, вероятно, будет усиливаться по мере того, как Украина освобождает новые территории.

Пригожин продолжает наращивать власть и создает параллельную Вооруженным силам России военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина - по крайней мере, в информационном пространстве.

Российские силы, вероятно, готовятся к обороне города Херсон и не полностью выводятся из северной части Херсонской области, несмотря на ранее подтвержденные сообщения о выводе.

Генштаб Украины подтвердил, что украинские силы захватили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о завершении 23 октября строительства двух укрепленных рубежей обороны на границе с Украиной - вероятно, это театр, рассчитанный на внутреннюю российскую аудиторию, поскольку никакой опасности украинского механизированного вторжения в Россию нет.

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал медленные темпы наземных операций группировки вокруг Бахмута.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск у линии фронта в Запорожской области. Они нанесли удар по скоплению российских войск и техники в районе Энергодара.

Поспешные усилия России по мобилизации для устранения нехватки персонала на передовой уменьшили способность России эффективно обучать и развертывать новый персонал.

Чиновники оккупационной администрации отключили системы связи в Херсоне, пытаясь ограничить гражданские сообщения о российских позициях украинским силам в преддверии ожидаемого наступления ВСУ,

Вооруженные силы России пронизаны расизмом, что может приводить к конфликтам на межэтнической почве.

Напомним, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может стать большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.