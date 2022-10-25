"Грязная бомба" и оборона Херсона: аналитики ISW оценили готовность Кремля к переговорам

Готовность Кремля вступить в серьезные переговоры могут не отражать собственные взгляды президента РФ Владимира Путина. Вместо этого может быть частью плана так называемой "партии мира", которая хочет убедить Запад пойти на уступки по Украине в надежде склонить на свою сторону главу Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Кремлевские чиновники начали выступать за переговоры с Украиной перед своими западными коллегами, в то время как российское военно-политическое командование готовило ракетные удары, чтобы запугать украинцев и заставить их начать переговоры, отмечают аналитики.
В то же время Россия интенсифицировала то, что ISW называет информационной операцией по обвинению Украины в подготовке взрыва "грязной бомбы". Так эксперты Института называют новые звонки российских генералов в западные военные ведомства и брифинг в Минобороны России на ту же тему.
В ISW по-прежнему считают российскую операцию под "ложным флагом" в ближайшее время маловероятной, но в причины в этот раз не вдаются. Вчера в качестве причин приводилось то, что Россия далеко не первый раз бросается подобными обвинениями, а военные выгоды от взрыва такой бомбы для России невелики.
Эксперты отмечают, что в понедельник российских авиа-, ракетных и дроновых ударов по украинскому тылу было намного меньше, чем в предыдущие дни - ракет было выпущено всего две. Вывод: запасы кончаются, к тому же эффективность этих ударов ограничена.
Аналитики считают, что Россия пока не планирует эвакуировать войска из Херсона и готовится его защищать.
Российские войска начали частичный отход с северо-запада области еще во время подготовки к обороне Херсона. На момент составления настоящего отчета они еще не приступили к полному выводу войск из города или области.
Украинские войска, вероятно, освободят северную часть Херсонской области к концу 2022 года.
Напомним, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может стать большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.
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