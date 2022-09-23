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Бруд та безлад. У Міноборони показали колишню базу росіян в Ізюмі (відео)

Фото: Міноборони показало базу окупантів у звільненому Ізюмі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська швидко покинули свою колишню базу в Ізюмі Харківської області після наступу ЗСУ. Українські захисники показали, в яких умовах жили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони в Twitter.

Окупанти залишили після себе бруд та безлад. У приміщенні, в якому вони мешкали, розкидані речі та їжа, перевернуті меблі.

"Охайність - не найкраща чеснота російських військових. Але, як і стародавні шумери, вони дотримуються свого календаря. 08.09.22 - останній день в Ізюмі, для деяких останній день життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові мають певні успіхи у Донецькій області. Захисники прорвали оборону окупантів біля Лиману.

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