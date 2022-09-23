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Грязь и беспорядок. В Минобороны показали бывшую базу россиян в Изюме (видео)

Фото: Минобороны показало базу оккупантов в освобожденном Изюме (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска быстро покинули свою бывшую базу в Изюме Харьковской области после наступления ВСУ. Украинские защитники показали, в каких условиях жили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter.

Оккупанты оставили после себя грязь и беспорядок. В помещении, в котором они жили, разбросаны вещи и еда, перевернута мебель.

"Опрятность - не лучшая добродетель российских военных. Но, как и древние шумеры, они придерживаются своего календаря. 08.09.22 - последний день в Изюме, для некоторых последний день жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные имеют определенные успехи в Донецкой области. Защитники прорвали оборону оккупантов возле Лимана.

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