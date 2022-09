Бруд та безлад. У Міноборони показали колишню базу росіян в Ізюмі (відео)

Окупанти залишили після себе бруд та безлад. У приміщенні, в якому вони мешкали, розкидані речі та їжа, перевернуті меблі.

Neatness is not the best virtue of the russian military.

***

But like the ancient Sumerians, they stick to their calendar.

08.09.22 - their last day in Izyum, for some of them the last day of their lives. pic.twitter.com/StomxARc2i