Бруд та безлад. У Міноборони показали колишню базу росіян в Ізюмі (відео)

Російські війська швидко покинули свою колишню базу в Ізюмі Харківської області після наступу ЗСУ. Українські захисники показали, в яких умовах жили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони в Twitter.

Окупанти залишили після себе бруд та безлад. У приміщенні, в якому вони мешкали, розкидані речі та їжа, перевернуті меблі.

Neatness is not the best virtue of the russian military.

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But like the ancient Sumerians, they stick to their calendar.

08.09.22 - their last day in Izyum, for some of them the last day of their lives. pic.twitter.com/StomxARc2i — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 22, 2022

"Охайність - не найкраща чеснота російських військових. Але, як і стародавні шумери, вони дотримуються свого календаря. 08.09.22 - останній день в Ізюмі, для деяких останній день життя", - йдеться у повідомленні.