Грязь и беспорядок. В Минобороны показали бывшую базу россиян в Изюме (видео)

Российские войска быстро покинули свою бывшую базу в Изюме Харьковской области после наступления ВСУ. Украинские защитники показали, в каких условиях жили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter.

Оккупанты оставили после себя грязь и беспорядок. В помещении, в котором они жили, разбросаны вещи и еда, перевернута мебель.

Само-собой разумеется, проблема не является большой virtue of russian military.

***

Но как ancient sumerians, они stick к своему календарю.

08.09.22 - их последний день в Исиуме, для некоторых из них в последний день их жизни. pic.twitter.com/StomxARc2i — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 22, 2022

"Опрятность - не лучшая добродетель российских военных. Но, как и древние шумеры, они придерживаются своего календаря. 08.09.22 - последний день в Изюме, для некоторых последний день жизни", - говорится в сообщении.