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На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение

Автор: Максим Зайченко

В Киеве частично ограничат движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги. Ограничения будут действовать до 27 августа.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что основные работы в обоих направлениях будут выполнять в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик.

"На Броварском проспекте частично ограничат движение для асфальтирования дороги. Движение на пересечении с Кольцевой дорогой и въездом в город Бровары ограничат с 20:00 26 августа до 8:00 27 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице временно закроют движение транспорта на съезде с Шулявского путепровода.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 августа и до 28 сентября частично ограничили проезд по Южному мосту, где проведут обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.

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