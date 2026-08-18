Бровари масовано атакували дрони, у місті спалахнули пожежі

Що пошкоджено

Вранці 18 серпня російські війська продовжили атаку на Київську область із застосуванням безпілотників. Під ударом опинилася громадянська інфраструктура Броварського району.

Станом на 7:30 повідомлялося про пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку. Інформації щодо постраждалих на той момент не надходило.

У громаді виникли пожежі

У Броварській громаді зафіксували спалахи одразу на трьох локаціях. Додаткові подробиці про характер пошкоджень та наслідки атаки влада обіцяла повідомити пізніше.

Мешканців закликали залишатись у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Також місцевих жителів попросили дотримуватись інформаційної тиші і не публікувати в мережі фото та відео роботи українських сил протиповітряної оборони