Бровари масовано атакували дрони, у місті спалахнули пожежі

Російські безпілотники атакували Київську область. У Броварах пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської ОВА, а також на канал Броварського мера Ігоря Сапожка.
Вранці 18 серпня російські війська продовжили атаку на Київську область із застосуванням безпілотників. Під ударом опинилася громадянська інфраструктура Броварського району.
Станом на 7:30 повідомлялося про пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку. Інформації щодо постраждалих на той момент не надходило.
У Броварській громаді зафіксували спалахи одразу на трьох локаціях. Додаткові подробиці про характер пошкоджень та наслідки атаки влада обіцяла повідомити пізніше.
Мешканців закликали залишатись у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Також місцевих жителів попросили дотримуватись інформаційної тиші і не публікувати в мережі фото та відео роботи українських сил протиповітряної оборони
Нагадаємо, що минулої ночі Росія атакувала Україну 147 безпілотниками різних типів, у тому числі ударними БПЛА Shahed, включаючи реактивні, а також дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами "Пародія".
Запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Криму. Більшість ворожих дронів не досягли призначених цілей.