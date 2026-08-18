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Бровары массированно атаковали дроны, в городе вспыхнули пожары

08:56 18.08.2026 Вт
1 мин
Появились первые данные о последствиях
aimg Анастасия Никончук
Иллююстративное фото: спасатели, пожарники (ГСЧС)

Российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварах повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской ОВА, а также на канал Броварского мера Игоря Сапожко.

Что повреждено

Утром 18 августа российские войска продолжили атаку на Киевскую область с применением беспилотников. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Броварского района.

По состоянию на 7:30 сообщалось о повреждении офисного здания, складских помещений и частного дома. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.

В громаде возникли пожары

В Броварской громаде зафиксировали возгорания сразу на трех локациях. Дополнительные подробности о характере повреждений и последствиях атаки власти обещали сообщить позже.

Жителей призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Также местных жителей попросили соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети фото и видео работы украинских сил противовоздушной обороны

Напоминаем, что минувшей ночью Россия атаковала Украину 147 беспилотниками различных типов, в том числе ударными БПЛА Shahed, включая реактивные, а также дронами "Гербера" и беспилотниками-имитаторами "Пародия".

Запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Крыма. Большинство вражеских дронов не достигли назначенных целей.

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