Бровари частково без світла. Мешканців просять економити електрику

Впродовж 22-23 жовтня на Київщині значно збільшилося навантаження на електромережі. Як наслідок – у деяких районах Київської області, зокрема у Броварах, окрім планового відключення, сталося чимало аварійних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ігоря Сапожка, голову Броварської міської адміністрації.
Мер Броварів Ігор Сапожко зазначив, що таке перевантаження на вихідних спричинило відключення електроенергії в окремих будинках і цілих мікрорайонах. Енергетики роблять усе можливе для відновлення електропостачання.
Але міська влада "знову звертається до кожного мешканця громади з проханням не користуватися одночасно декількома енергоємними пристроями та якомога відповідальніше поставитися до заклику про економію електроенергії". При цьому очільник міста наголосив, що частота і тривалість відключень залежить від кожного броварчанина.
Сьогодні очікувалися чергові віялові відключення в низці областей, при цьому вони мали бути не настільки масштабними, як попередні. Через критичне збільшення споживання електроенергії відключення стосуватимуться Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської і Житомирської областей.
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