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Бровары частично без света. Жителей просят экономить электричество

Фото: отключение энергоемких устройств существенно экономит энергию (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение 22-23 октября в Киевской области значительно увеличилась нагрузка на электросети. Как следствие – в некоторых районах Киевской области, в частности в Броварах, кроме планового отключения, произошло немало аварийных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Игоря Сапожко, главу Броварской городской администрации.

Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что такая перегрузка на выходных повлекла за собой отключение электроэнергии в отдельных домах и целых микрорайонах. Энергетики делают все возможное для возобновления электроснабжения.

Но городские власти "опять обращаются к каждому жителю общины с просьбой не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими устройствами и как можно более ответственно отнестись к призыву об экономии электроэнергии". При этом глава города подчеркнул, что частота и продолжительность отключений зависят от каждого броварчанина.

Сегодня ожидались очередные веерные отключения в ряде областей, при этом они должны быть не столь масштабными, как предыдущие. Из-за критического увеличения потребления электроэнергии отключения будут касаться Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

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Бровары