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В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата. И переименуют улицы

Фото: мэр Броваров Игорь Сапожко (facebook.com/i.sapozhko)
Автор: Илона Свиридова

Городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать на время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории общины", - отметил он.

По его словам, это означает, что будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы. В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия.

Кроме того, принято решение переименовать порядка 30 улиц, названия которых связаны с Россией:

  • ул. Блока Александра - Цвелой Ирины
  • пер. Вавилова - Рокфордский
  • ул. Гагарина - Героев Украины
  • ул. Герцена - Гродзиского уезда
  • ул. Глинки - Казимира Малевича
  • пер. Глинки – Казимира Малевича
  • ул. Декабристов - Харьковская
  • ул. Есенина - Залесская
  • пер. Есенина - Залесский
  • ул. Короленко - Черных Запорожцев
  • пер. Короленко - Черных Запорожцев
  • ул. Лермонтова - Херсонская
  • ул. Ломоносова - Лобановского Валерия
  • ул. Маяковского - Короля Даниила
  • ул. Мичурина - Ореховая
  • ул. Некрасова - Гостомельская
  • пер. Онежский - Кобзарский
  • ул. Павлова - Николаевская
  • ул. Поповича - Каденюка Леонида
  • ул. Пушкина - Возрождения
  • ул. Разина Степана - Владимира Мономаха
  • ул. Рокоссовского - Волновахская
  • ул. Седова - Ирпенская
  • ул. Серова - Красницкого уезда
  • ул. Слуцкая - Мариупольская
  • ул. Старченко - Задарская
  • ул. Толстого - Бучанская
  • ул. Тургенева - Гнезненского уезда
  • пер. Филатова - Возрождения
  • ул. Чайковского - Ивасюка Владимира
  • ул. Чернышевского - Родниковая
  • ул. Чехова - Журавлиная

Напомним, накануне в Конотопе (Сумская область) тоже запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.

Законопроект о запрете деятельности этой церкви есть в парламенте, однако спикер Руслан Стефанчук убежден, что такие вопросы нужно решать после завершения войны с Россией.

Вопрос деятельности УПЦ Московского патриархата обострился с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Русской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.

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