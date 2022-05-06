В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата. И переименуют улицы

Городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать на время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории общины", - отметил он. По его словам, это означает, что будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы. В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия. Кроме того, принято решение переименовать порядка 30 улиц, названия которых связаны с Россией: ул. Блока Александра - Цвелой Ирины

пер. Вавилова - Рокфордский

ул. Гагарина - Героев Украины

ул. Герцена - Гродзиского уезда

ул. Глинки - Казимира Малевича

пер. Глинки – Казимира Малевича

ул. Декабристов - Харьковская

ул. Есенина - Залесская

пер. Есенина - Залесский

ул. Короленко - Черных Запорожцев

пер. Короленко - Черных Запорожцев

ул. Лермонтова - Херсонская

ул. Ломоносова - Лобановского Валерия

ул. Маяковского - Короля Даниила

ул. Мичурина - Ореховая

ул. Некрасова - Гостомельская

пер. Онежский - Кобзарский

ул. Павлова - Николаевская

ул. Поповича - Каденюка Леонида

ул. Пушкина - Возрождения

ул. Разина Степана - Владимира Мономаха

ул. Рокоссовского - Волновахская

ул. Седова - Ирпенская

ул. Серова - Красницкого уезда

ул. Слуцкая - Мариупольская

ул. Старченко - Задарская

ул. Толстого - Бучанская

ул. Тургенева - Гнезненского уезда

пер. Филатова - Возрождения

ул. Чайковского - Ивасюка Владимира

ул. Чернышевского - Родниковая

ул. Чехова - Журавлиная

