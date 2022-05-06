В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата. И переименуют улицы

Городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать на время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.
"Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории общины", - отметил он.
По его словам, это означает, что будет установлена охрана церковных объектов и введен особый режим работы. В частности, запретят собрания, митинги, шествия и все другие массовые мероприятия.
Кроме того, принято решение переименовать порядка 30 улиц, названия которых связаны с Россией:
Напомним, накануне в Конотопе (Сумская область) тоже запретили деятельность УПЦ Московского патриархата.
Законопроект о запрете деятельности этой церкви есть в парламенте, однако спикер Руслан Стефанчук убежден, что такие вопросы нужно решать после завершения войны с Россией.
Вопрос деятельности УПЦ Московского патриархата обострился с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Русской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.
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