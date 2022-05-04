В Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook мэра .

Семенихин решил запретить деятельность УПЦ МП из-за "угрозы национальной безопасности Украины". Мэр считает, что его решение будет способствовать консолидации общины и прекратит пропаганду РФ в городе.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети ФСБ", – написал он.