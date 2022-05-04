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В Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП

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Сумская область, Среда 04 мая 2022 16:59
В Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП Фото: Вознесенский собор в Конотопе (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Конотопа Артем Семенихин подписал распоряжение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook мэра.

Семенихин решил запретить деятельность УПЦ МП из-за "угрозы национальной безопасности Украины". Мэр считает, что его решение будет способствовать консолидации общины и прекратит пропаганду РФ в городе.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети ФСБ", – написал он.

В Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП

Напомним, что часть духовенства УПЦ МП призвала к созыву церковного трибунала против патриарха Кирилла.

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Сумская область УПЦ МП Конотоп
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