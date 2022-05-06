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У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату. І перейменують вулиці

Фото: мер Броварів Ігор Сапожко (facebook.com/i.sapozhko)
Автор: Ілона Свиридова

Міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади", - зазначив він.

За його словами, це означає, що буде встановлена охорона церковних об'єктів і введений особливий режим роботи. Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи.

Крім того, прийнято рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов'язані з Росією:

  • вул. блоку Олександра - Цвілої Ірини
  • пер. Вавилова - Рокфордський
  • вул. Гагаріна - Героїв України
  • вул. Герцена - Гродзиського повіту
  • вул. Глінки - Казимира Малевича
  • пер. Глінки - Казимира Малевича
  • вул. Декабристів - Харківська
  • вул. Єсеніна - Заліська
  • пер. Єсеніна - Заліський
  • вул. Короленка - Чорних Запорожців
  • пер. Короленка - Чорних Запорожців
  • вул. Лермонтова - Херсонська
  • вул. Ломоносова - Лобановського Валерія
  • вул. Маяковського - Короля Данила
  • вул. Мічуріна - Горіхова
  • вул. Некрасова - Гостомельська
  • пер. Онежський - Кобзарський
  • вул. Павлова - Миколаївська
  • вул. Поповича - Каденюка Леоніда
  • вул. Пушкіна - Відродження
  • вул. Разіна Степана - Володимира Мономаха
  • вул. Рокосовського - Волноваська
  • вул. Сєдова - Ірпінська
  • вул. Сєрова - Красницького повіту
  • вул. Слуцька - Маріупольська
  • вул. Старченка - Задарська
  • вул. Толстого - Бучанська
  • вул. Тургенєва - Гнезненського повіту
  • пер. Філатова - Відродження
  • вул. Чайковського - Івасюка Володимира
  • вул. Чернишевського - Джерельна
  • вул. Чехова - Журавлина

Нагадаємо, напередодні в Конотопі (Сумська область) теж заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.

Законопроект про заборону діяльності цієї церкви є в парламенті, однак спікер Руслан Стефанчук переконаний, що такі питання потрібно вирішувати після завершення війни з Росією.

Питання діяльності УПЦ Московського патріархату загострилося з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки ієрархи її материнської Російської православної церкви схвалили війну і всіляко її виправдовують.

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