В Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом

В Броварах Киевской области есть первая выздоровевшая от коронавируса, еще один зараженный идет на поправку. Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, ранее госпитализированная 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Она проходила лечение в местной многопрофильной клинической больнице.

"Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах", - отметил Сапожко.

Он также добавил, что по состоянию на сегодня в Броварах один случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который был в Египте. Мэр уточнил, что он тоже идет на поправку.

Напомним, ранее сообщалось о трех случаях коронавируса в Броварах.

Сегодня стало известно, что в Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще четыре случая инфицирования коронавирусом. Всего в регионе 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 - в Мариуполе, 1 - в Бахмуте. Все заболевшие были знакомы с первым мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.