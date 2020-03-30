В Мариуполе коронавирус выявили еще у четырех человек

Все заболевшие были знакомы с первыми мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта
В городе Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще четыре случая инфицирования коронавирусом. Об этом ходе брифинга сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его словам, коронавирус обнаружили у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет.
"Таким образом, имеем сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе, первый Бахмуте", - сообщил Кириленко.
В свою очередь, заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что все заболевшие были знакомы с первыми мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.
"Еще четыре случая. Это контактные лица с первым больным из Мариуполя - один человек, два человека - его родственники и знакомый. Все находятся в больнице скорой медицинской помощи в инфекционном отделении. Состояние - удовлетворительное", - добавил он.
Также Педенко отметил, что инфицированная женщина из Бахмута проходит лечение в Мирнограде.
Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.
Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.Опубліковано Павлом Кириленком Понеділок, 30 березня 2020 р.
Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.