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У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка, людей евакуюють

Фото: в Броварах впав вертоліт на територію дитсадка (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Броварах на територію дитячого садка сьогодні, 18 січня впав вертоліт. Там спалахнула пожежа, людей евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - написав Тимошенко.

Тим часом у поліції повідомили про падіння гвинтокрила поблизу дитсадка.

"У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа. Людей евакуюють", - розповіла в коментарі "Суспільному" речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Нагадаємо, раніше про вибух в Броварах внаслідок падіння гвинтокрила повідомляли очевидці.

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