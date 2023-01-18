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В Броварах упал вертолет на территорию детсада, есть пострадавшие

Фото: в Броварах упал вертолет на территорию детского сада (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Броварах на территорию детского сада сегодня, 18 января упал вертолет. Там загорелся пожар, людей эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

9.25. Издание "Магнолія TV" опубликовало первые фото с места падения вертолета в Броварах Киевской области.

09:20. В Киевской ОВА сообщили о пострадавших.

Сообщается, что в момент падения вертолета в детском саду находились дети, эвакуацию уже завершили. Есть пострадавшие.

"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", - написал глава ОВА Алексей Кулеба.

На месте инцидента работают скорые, полиция и пожарные.

"Бровары. Только на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - написал Тимошенко.

Тем временем в полиции сообщили о падении вертолета вблизи детсада.

"В Броварах в Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют", - рассказала в комментарии "Суспильному" спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Напомним, ранее о взрыве в Броварах в результате падения вертолета сообщали очевидцы.

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