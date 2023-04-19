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У Броварах вибухнув газ у приватному будинку: двоє постраждалих

Фото: у Броварах вибухнув газ у приватному будинку (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 19 квітня, від вибуху газового балона у приватному будинку в Броварах постраждали двоє осіб. Вони госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Сьогодні у Броварах, внаслідок необережної експлуатації газової плити травмувалися 41- річна жінка та 42- річний чоловік, мешканці будинку", - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілі знаходяться в лікарні з опіками обличчя та рук. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Запоріжжі стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.

Також раніше ми писали, що у Кодимі Одеської області в багатоквартирному будинку на 2 поверхи трапився вибух газового балона. Одна людина загинула.

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БровариВибухВибух газу