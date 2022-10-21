UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Броварах до вечора вимкнули світло

Фото: У Броварах 21 жовтня вимкнули світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Броварах Київської області сьогодні відключили електроенергію. Відновлення планується о шостій вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Сапожка в Telegram.

"До уваги броварчан! У зв'язку з необхідністю збалансування енергосистеми, у місті застосовано відключення електроенергії", - написав він.

За його словами, орієнтовний час відновлення електропостачання - 18:00.

Нагадаємо, у Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії . Відключення триватимуть чотири години і повторюватимуться протягом дня.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційних відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується лише у випадку, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяБровары