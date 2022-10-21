В Броварах до вечера отключили свет

В Броварах в Киевской области сегодня отключили электроэнергию. Возобновление энергоснабджения планируется в шесть вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Сапожко в Telegram .

По его словам, ориентировочное время возобновления электроснабжения - 18:00.

"Вниманию броварчан! В связи с необходимостью сбалансирования энергосистемы в городе применено отключение электроэнергии", - написал он.

Напомним, в Киевской области с 19 октября начались веерные отключения электроэнергии. Отключения будут продолжаться по четыре часа и повторяться в течение дня.

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.