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В Броварах до вечера отключили свет

Фото: В Броварах 21 октября выключили свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Броварах в Киевской области сегодня отключили электроэнергию. Возобновление энергоснабджения планируется в шесть вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Сапожко в Telegram.

"Вниманию броварчан! В связи с необходимостью сбалансирования энергосистемы в городе применено отключение электроэнергии", - написал он.

По его словам, ориентировочное время возобновления электроснабжения - 18:00.

Напомним, в Киевской области с 19 октября начались веерные отключения электроэнергии. Отключения будут продолжаться по четыре часа и повторяться в течение дня.

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

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ЭлектроэнергияБровары