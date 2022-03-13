Фото: в Броварах продлили комендантский час до 14 марта (t.me/UA_National_Police)

В Броварах продлили комендантский час до 14 марта. Ограничения будут действовать с 20:00 до 7: 00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.