У Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня. Обмеження діятимуть з 20:00 до 7:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

Під час комендантської години заборонено виходити на вулиці або ж інші громадські місця без наявності спеціальних перепусток й посвідчень особи.

"Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля вашої ж безпеки",- пише міський голова.