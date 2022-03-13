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У Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня

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Неділя 13 березня 2022 14:16
У Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня Фото: у Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

У Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня. Обмеження діятимуть з 20:00 до 7:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

Під час комендантської години заборонено виходити на вулиці або ж інші громадські місця без наявності спеціальних перепусток й посвідчень особи.

"Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля вашої ж безпеки",- пише міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі діє комендантська година з 20:00 до 06:00.

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Комендантська година Бровары
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