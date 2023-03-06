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У Броварах тимчасово відключать воду у всьому місті: коли та чому

Фото: у Броварах в ніч на п'ятницю вимкнуть воду по всьому місту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Броварах Київської області вночі п'ятниці, 10 березня, по всьому місту не буде водопостачання. До ранку його планують відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

За інформацією КП "Броваритепловодоенергія" в зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водопровідних та каналізаційних мережах.

"Буде тимчасово припинено водопостачання по усьому місту 10 березня 2023 з 00.00 до 05.00", - розповів він.

За його словами, до ранку 10 березня водопостачання буде відновлено.

Як повідомлялося, попри погодні умови, найближчими тижнями зростання споживання електроенергії в Україні не очікується. На Одещині продовжуються роботи з підвищення надійності харчування.

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Бровари