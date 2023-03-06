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В Броварах временно отключат воду во всем городе: когда и почему

Фото: в Броварах в ночь на пятницу выключат воду по всему городу (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Броварах Киевской области в ночь на пятницу, 10 марта, по всему городу не будет водоснабжения. К утру его планируют восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

По информации КП "Броварытепловодоэнергия" в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

"Будет временно прекращено водоснабжение по всему городу 10 марта 2023 года с 00.00 до 05.00", - рассказал он.

По его словам, к утру 10 марта водоснабжение будет возобновлено.

Как сообщалось, несмотря на погодные условия, в ближайшие недели рост потребления электроэнергии в Украине не ожидается. В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания.

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Бровары