В Броварах временно отключат воду во всем городе: когда и почему

По информации КП "Броварытепловодоэнергия" в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

"Будет временно прекращено водоснабжение по всему городу 10 марта 2023 года с 00.00 до 05.00", - рассказал он.

По его словам, к утру 10 марта водоснабжение будет возобновлено.

Как сообщалось, несмотря на погодные условия, в ближайшие недели рост потребления электроэнергии в Украине не ожидается. В Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания.