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У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін: подробиці

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Бровари, Понеділок 31 жовтня 2022 21:04
У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін: подробиці Фото: У Броварах можуть вимкнути електрику на невизначений термін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 31 жовтня, у Броварах (Київська область) можливе відключення електропостачання на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Броварського міського голови Ігоря Сапожка.

"За інформацією ДТЕК орієнтовно з 22.00 - 22.30 можливе відключення електропостачання у місті на невизначений термін", - йдеться у заяві.

Сапожко закликав мешканців підготуватись до можливої тривалої відсутності електрики та наголосив на необхідності зарядити всі гаджети.

"Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми", - додав міський голова.

Нагадаємо, що в Україні застосовуватимуть графіки аварійного відключення світла по всіх регіонах країни на тлі ракетного обстрілу росіян 31 жовтня.

Раніше, міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що ракетний удар з 31 жовтня призвів до часткового знеструмлення в Україні. Графіки відключення споживачів були застосовані у Києві та у шести областях.

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