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В Броварах могут отключить электричество на неопределенный срок: подробности

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Бровары, Понедельник 31 октября 2022 21:04
В Броварах могут отключить электричество на неопределенный срок: подробности Фото: В Броварах могут выключить электричество на неопределенный срок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 31 октября, в Броварах (Киевская область) возможно отключение электроснабжения на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Броварского городского головы Игоря Сапожко.

"По информации ДТЭК ориентировочно с 22.00 - 22.30 часов возможно отключение электроснабжения в городе на неопределенный срок", - говорится в заявлении.

Сапожко призвал жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электричества и отметил необходимость зарядить все гаджеты.

"Данные меры необходимы для стабилизации энергосистемы", - добавил городской голова.

Напомним, что в Украине будут применяться графики аварийного отключения света по всем регионам страны на фоне ракетных обстрелов россиян 31 октября.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что ракетный удар с 31 октября привел к частичному обесточиванию в Украине. Графики отключения потребителей были применены в Киеве и шести областях.

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